L'épidémie de Covid-19 reprend dans la Loire, "il faut éviter le scénario de fin 2020" dit la préfecture

La préfecture de la Loire et l'ARS du département tirent la sonnette d'alarme face à un regain important de l'épidémie de Covid-19. Pour éviter d'arriver à un taux d'incidence de 1.200 pour 100.000 habitants, comme fin 2020, les autorités insistent encore sur la vaccination.

Le scénario ressemble fort à celui de fin 2020 : tous les indicateurs épidémiques dans la Loire tendent à montrer que l'épidémie reprend fortement. La préfecture de la Loire ainsi que l'ARS insistent sur les bénéfices de la vaccination. Il reste encore 43.000 habitants non vaccinés dans le département.

Les indicateurs s'emballent à nouveau

Les chiffres de Santé Publique France sont implacables : "nous étions à moins de 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants il y 15 jours, trois semaines. Aujourd'hui nous sommes à 112 pour 100.000 habitants. La progression est très nette, pointe la préfète de la Loire Catherine Séguin. Nous devons tout faire pour éviter la situation de l'année dernière, où nous avions atteint un taux de 1.200 dans certaines communes."

La préfecture et l'ARS s'inquiètent ainsi de la remontée du taux d'incidence dans plusieurs communes du Gier et de la vallée de l'Ondaine, "autour de 150-160" selon Arnaud Rifaux, directeur départemental de l'Agence Régionale de Santé. L'ARS dénombre ce mercredi quatre clusters pour le seul département. "Nous étions parmi les départements d'AURA les moins touchés il y a seulement trois semaines. On est désormais dans les premiers" remarque ainsi Arnaud Rifaux.

Autre chiffre révélateur de la reprise épidémique : le taux de positivité, à savoir le nombre de personnes testées positives, est de 4.3% auourd'hui, contre 1% il y a seulement trois semaines. Parallèlement, l'ARS indique que les hospitalisations dues au Covid-19 ont doublé au CHU de Saint-Etienne en seulement une semaine.

Tout miser sur la vaccination

Il reste encore 43.000 habitants non vaccinés dans le département. La préfecture insiste sur le bénéfice-risque de la vaccination : "un non-vacciné a onze fois plus de risque de se retrouver en service de réanimation, ou en tout cas de développer une forme grave", détaille Catherine Seguin.

La médecine de ville et les pharmacies sont appelées désormais à prendre leur part dans cette mission de vaccination. Le grand centre de vaccination de Saint-Etienne et celui du CHU restent ouverts ; en revanche les centres de la Mutualité et celui du Parc-HPL vont fermer.

Par ailleurs, dans un nouvel arrêté, la préfète de la Loire vient de durcir un peu plus les règles sanitaire et d'imposer à nouveau le port du masque sur les marchés notamment. Le masque est obligatoire également partout au centre commercial Steel, et "fortement recommandé" mais pas imposé dans les tribunes du stade Geoffroy-Guichard.