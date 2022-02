L'épidémie de Covid-19 reste intense dans les Deux-Sèvres mais amorce une baisse

Dans les Deux-Sèvres, encore près de 13.000 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés la semaine du 29 janvier au 4 février mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a un début d'amélioration. "Le taux d'incidence est en baisse après des semaines d'augmentation", note l'Agence régionale de santé dans son bilan hebdomadaire. Il atteint 3486 cas pour 100.000 habitants.

Ce sont les 10-19 ans puis les 30-39 ans qui sont les plus touchés. Les taux d'incidence sont moins élevés chez les personnes âgées de 60 ans et plus. Mais l'ARS note "une recrudescence du nombre de cas observés pour ces âges, particulièrement pour les 90 ans et plus".

Onze décès supplémentaires

Les chiffres montrent également une forte hausse des hospitalisations. 113 recensées, c'est 46 de plus en une semaine. La grande majorité des patients (88%) se trouvent en médecine conventionnelle ou soins d'urgences. Un quart des lits de réanimation sont occupés par des patients covid.

Les décès aussi sont en hausse : 11 morts depuis le lundi 1er février, ce qui porte à 574 le nombre total de décès depuis le début de l'épidémie dans le département.83% des Deux-Sévriens ont reçu au moins une injection de vaccin et plus de 60% la dose de rappel. Des taux supérieurs à ceux observés en Nouvelle-Aquitaine.

Des opérations de dépistage dans six communes

Pour favoriser le dépistage, des opérations sont organisées dans six communes des Deux-Sèvres. Il s'agit d'un test antigénique. C'est gratuit et sans rendez-vous. Il faut amener sa carte vitale et sa pièce d'identité.