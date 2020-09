L'épidémie de Covid-19 stagne en Drôme et en Ardèche

D'après le dernier bulletin de Santé Publique France, le pourcentage d'habitants touchés par le coronavirus évolue très peu en Drôme et en Ardèche, alors qu'il explose dans les départements voisins du Rhône et de la Loire.

L'épidémie de coronavirus ne flambe pas en Drôme Ardèche. La proportion d'habitants touchés reste bien supérieure à ce qu'elle était au coeur de l'été, mais elle n'explose pas d'une semaine sur l'autre. D'après le bulletin de Santé Publique France, dans la Drôme, 36.1 habitants sont touchés pour 100 000 habitants, ce qui est légèrement inférieur à la semaine précédente (38.4). En Ardèche, 31.5 habitants sont touchés sur 100 000, ce qui est à peine plus que la semaine passée (30). En comparaison, la Loire passe de 54 à 104, le Rhône de 134 à 179. Ils restent classés en rouge, comme l'Isère, le Vaucluse et la Savoie.

Les Drômois et Ardéchois continuent à se faire dépister, de plus en plus. Le nombre de tests réalisés augmente d'une semaine sur l'autre, plus de 10 000 la semaine passée. Mais le taux de positifs régresse et passe en dessous de 3%. Aucun cluster n'est identifié en Ardèche. Cinq sont actuellement sous surveillance dans la Drôme. Douze personnes sont actuellement hospitalisées dans la Drôme, dont deux en réanimation. Neuf hospitalisations en Ardèche dont deux en réanimation.