"L'épidémie de Covid continue de progresser en Indre-et-Loire" dit la préfecture ce vendredi 9 octobre

Plusieurs indicateurs révèlent une dégradation rapide de la situation sanitaire en Indre-et-Loire :

Le 1er octobre, le taux d'incidence dans la Métropole de Tours étaient de 94 contaminations pour 100 000 habitants. Une semaine plus tard, il atteint 137 cas pour 100 000 habitants. Une hausse de plus de 40% en moins de huit jours.

Le taux de positivité est lui-aussi en forte hausse : en huit jours, il est passé de 5,7% à 8% de la population totale.

"Si les chiffres se dégradent encore la semaine prochaine, un passage en zone d'alerte renforcée pourrait être étudié". Communiqué de la préfecture d'Indre-et-Loire

L'Indre-et-Loire est actuellement en zone d'alerte. Le passage en zone d'alerte renforcée est envisagé lorsque le taux d'incidence dépasse les 150 pour 100 000 habitants dans l'ensemble de la population et 50 pour 100 000 chez les plus de 65 ans. Un de ces deux indicateurs est déjà dépassé puisqu'en Touraine, le taux d'incidence chez les plus de 65 ans est déjà de 65 pour 100 000 habitants.

La préfecture précise que le passage en zone d'alerte renforcée conduirait à des mesures d'interdiction supplémentaires telles que l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique. Elle souligne qu'il est "absolument nécessaire que chacun prenne conscience que le virus est actif en Indre-et-Loire, que la maladie est grave et que nous devons individuellement et collectivement nous protéger afin de ne pas exposer les plus vulnérables".