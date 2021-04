L'épidémie de Covid continue de s'étendre en Normandie, surtout dans l'ouest

Avec 352 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans la région, la situation pourrait sembler un peu mieux maîtrisée que lors des dernières semaines. "La hausse sur une semaine n'est que de 2,1%, c'est beaucoup plus faible que ce que l'on avait dernièrement", confie ce vendredi matin Thomas Deroche, le directeur de l'Agence régionale de santé en Normandie. Mais pourtant, la situation reste particulièrement tendue.

D'est en ouest

Les bonnes nouvelles viennent surtout des deux départements passés plus tôt sous des restrictions sanitaires strictes. L'Eure connaît ainsi une baisse de 9,5% de son taux d'incidence (à 418) en une semaine et la Seine-Maritime une hausse d'1,7% (à 411). Baisse de 2% remarquée également dans l'Orne (à 334).

Mais les regards se tournent progressivement vers les départements de l'ouest, pourtant mieux épargnés jusqu'à maintenant. La Manche connaît une hausse de son taux d'incidence de 18,1% (à 248) sur les 7 derniers jours, et le Calvados de 15% (à 270). "Nous continuons de transférer régulièrement des patients de l'est vers l'ouest mais ces départements commencent eux aussi à être saturés", explique Thomas Deroche.

A titre d'exemple, 43% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid dans le Calvados (chiffre pris par rapport à la capacité initiale, avant l'épidémie), 167% dans l'Eure, 100% dans la Manche, 88% dans l'Orne et 123% en Seine-Maritime. 30% des opérations sont toujours déprogrammées en Seine-Maritime, Eure, Calvados et dans la Manche.

La Normandie mise sur la vaccination

Du côté de la vaccination, 719 165 Normands ont pour l'heure été vaccinés dont 534 597 qui n'en sont qu'à leur première injection. Cela représente 5,59% de la population, et c'est au-dessus de la moyenne nationale qui s'élève à 4,94%. Les renforts sont de plus en plus nombreux, puisque 669 volontaires se sont faits connaître pour prêter main forte sur la vaccination. Ils sont 373 de plus pour venir aider dans les hôpitaux, issus d'établissements privés ou des anciens soignants souhaitant sortir de leur retraite.