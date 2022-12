L'épidémie de COVID galope dans le sud-manche et contraint les hôpitaux à limiter fortement les visites

Les hôpitaux du sud-manche limitent à partir de ce jeudi les visites aux patients à Avranches, Granville, Pontorson, Saint-James, Mortain et Saint-Hilaire-du-Harcouët. Une heure par jour et par patient. L’interdiction des visites pourra être envisagée si cette mesure s’avérait insuffisante à protéger les plus fragiles car aujourd'hui selon Emmanuel Piednoir, médecin infectiologue à l'hôpital d'Avranches-Granville l'épidémie de COVID est galopante " On compte dans la Manche plus de 500 cas pour 100 000 habitants c'est plus de deux fois qu'il y a un mois. Le problème c'est que les visiteurs ne respectent pas toujours le port du masque et que l'on a aussi beaucoup de contaminations. Il n'y a pas de formes graves mais c'est embêtant quand on est hospitalisé pour quelque chose d'attraper aussi le COVID. Et puis nous avons aussi des soignants qui sont aussi contaminés ce qui pose de gros problème d'effectifs."

Le gouvernement bat le rappel pour la 4e dose

La 4e dose est ouverte à tous depuis la semaine dernière pas seulement aux plus fragiles. Désormais tous les français qui le souhaitent peuvent se faire vacciner gratuitement en rappel contre le Covid. Il faut 6 mois après la dernière injection. En cas d’infection récente au Covid, là il faut prévoir un délai de trois mois entre l’infection et la dose de rappel. Une 4e dose qui ne pourra pas vous être refusée en pharmacie sauf si la pharmacie en question est déjà surchargée de demandes, dans ce cas là il faudra patienter. Certaines pharmacies dans la Manche n'ont plus de créneau avant janvier.

Aucune prescription de médecin n’est donc nécessaire. Cette vaccination n'est pas obligatoire juste recommandée si vous êtes en contact régulier avec quelqu’un de vulnérable, de plus de 60 ans ou ayant des comorbidités. La vaccination en général contre le Covid connaît une progression importante en Normandie depuis une semaine avec une hausse de 37% par rapport à la semaine précédente. Au 8 décembre, près de 162 000 doses avaient été réalisées depuis le lancement de la campagne de vaccination automnale le 3 octobre dernier.