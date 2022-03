L'épidémie de Covid repart à la hausse en Occitanie

Le Covid 19 n'est pas encore derrière nous. Des signes de reprise épidémique se confirment. Dans le bulletin publié ce mardi 22 mars, Santé Publique France et l'ARS Occitanie constatent que "la circulation du virus s’accélère à nouveau dans toute la région Occitanie".

"Le nombre de nouveaux cas repart à la hausse et s’établit déjà à un niveau élevé" préviennent les deux organismes. Plus de 148 500 tests ont été réalisés ces sept derniers jours dans la région. L'ARS constate 27,9% de tests positifs en moyenne actuellement en Occitanie et une hausse de 7618 cas positifs en moyenne par jour.

"Dans le même temps, la grippe est également très présente actuellement en Occitanie" souligne l'Agence Régionale de Santé

Maintenir sa vigilance

"C’est donc le moment de maintenir nos gestes barrières face à tous les virus même en ce début de printemps" écrit l'ARS qui ajoute : "la fin d’une obligation n’est pas la fin de la vigilance : restons très prudents pour limiter les contaminations et éviter une nouvelle vague épidémique."

Augmentation des complications de cas Covid

"A l’hôpital, la situation reste orientée à la baisse dans les services de soins critiques. Mais le nombre de personnes en hospitalisation conventionnelle pour les complications d’un cas Covid, tend à progresser ces derniers jours. La vigilance reste forte pour les équipes soignantes dans le contexte d’une épidémie de grippe qui reste encore très active en Occitanie" lit-on dans le dernier bulletin de l'ARS Occitanie.

Quelques chiffres

1835 hospitalisations en cours en Occitanie (+11) dont 134 réanimations (-16)

7265 décès à l'hôpital depuis mars 2020 (+33 en quatre jours)