L'épidémie de grippe arrive en région Provence Alpes Côte d'Azur

marseille

La grippe est là! Certes un peu plus tard que les deux années précédentes, mais "une période normale" pour le Docteur Christine Ortmans de l' Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur "avec _cette année un virus de type A (H1N1) qui touche particulièrement les jeunes adultes__". Les jeunes peu enclins à se faire vacciner et pourtant, poursuit le Docteur Christine Ortmans "la vaccination est bien le meilleur moyen de se protéger de la grippe ou de faire en sorte qu’elle soit moins forte"._

la couverture vaccinale toujours insuffisante en France

Bien qu'en augmentation de +1,6%, seuls 43% des personnes à risque se font vacciner. Les personnes "à risques" sont les + 65 ans, les femmes enceintes, personnes atteintes de certaines maladies et les professionnels de santé. On est bien loin du taux de 75% recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) chez les personnes âgées avant le début de la saison. Et pourtant selon l'agence sanitaire Santé Publique France, l'an dernier la grippe a provoqué 13 000 décès, 14 400 en 2017.

ce n'est pas la grippe qui tue, ce sont ses complications

Le virus de la grippe qui n'est pas à proprement parler mortel, rappelle le docteur Serge Cini, secrétaire général de l'Union Régionale des Médecins Libéraux "ce que nous espérons avec le vaccin, c'est qu'il y ait le moins de complications possibles! personne ne meurt de la grippe, on meurt toujours des complications de la grippe, c'est à dire d'une sur-infection avec une bactérie qui vient faire des dégâts, en général, le pneumocoque." Serge Cini qui insiste sur le fait, alors même que débute l'épidémie qu' "il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner!"

reconnaître les premiers symptômes et protéger les autres

La fièvre et un état de grande fatigue sont les symptômes les plus fréquents de la grippe. Et si vous êtes porteurs du virus, il y a quelques bons gestes à adopter afin de limiter la progression de la maladie, comme de se laver fréquemment les mains, d'utiliser des mouchoirs à usages uniques, de porter un maque si nécessaire et surtout d'éternuer ou de tousser dans son coude plutôt que dans ses mains, et pire de postillonner sur son voisin!