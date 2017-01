L'épidémie de grippe commence à perturber le fonctionnement des hôpitaux en Béarn

Jusqu'ici le Béarn semblait assez épargné par l'épidémie de grippe, mais elle gagne du terrain. Les services d'urgence d'Oloron-Sainte-Marie et Orthez font face.

La ministre de la santé l'a annoncé ce mercredi matin : le bilan de l'épidémie de grippe sera "probablement lourd" cette année. Marisol Touraine demande aux hôpitaux de reporter les opérations non urgentes pour désengorger les services. En Béarn, on n'en est pas encore là, mais il y a beaucoup plus de monde aux urgences.

Nous sommes à la limite de déprogrammer des interventions chirurgicales - Le docteur I. Argacha, cheffe du service des urgences à l'hôpital d'Oloron

À Oloron, les premiers malades ont commencé à se présenter le 20 décembre et depuis leur nombre ne cesse d'augmenter. L'hôpital est à la limite de reporter certaines interventions, raconte le docteur Isabelle Argacha : " de 39 passages par jour aux urgences, on est passé à 45 ou 50, avec une augmentation de l'âge des patients pris en charge. Ce sont des patients âgés, qui font des décompensations à la fois cardiaque et respiratoire suite à des syndromes grippaux. Il y a 10% à peu près d'hospitalisations en plus, ce qui créé des problèmes d'organisation en interne. Nous n'avons pas été jusqu'à la déprogrammation des interventions chirurgicales, mais nous avons failli le faire à la fin de la semaine dernière. En jonglant entre les heures d'entrée et de sortie, nous avons pu passer le cap, mais nous sommes à la limite du fonctionnement avant la déprogrammation".

À Orthez aussi, les urgences sont à la limite de la saturation. "Nous avons connu ces derniers jours un pic d'activité extrêmement important, explique le directeur, Frédéric Pigny. Cela nous a imposé de mobiliser les professionnels, en dédoublant des chambres dans un certain nombre de secteurs".

Les nouvelles sont rassurantes pour les malades de la grippe à la maison de retraite Saint-Joseph de Nay, sur les vingt patients déclarés, sept ont pu quitter leurs chambres, et il n'y a pas eu de nouveau cas. En revanche, à Jeanne Elisabeth, l'EPHAD d'Igon, trois cas ont été diagnostiqués lundi et deux mardi. Les services de l'agence régionale de santé ont été prévenus. C'est une obligation à partir de cinq cas constatés.