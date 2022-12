L'épidémie de grippe en "nette augmentation", selon Santé publique France

L'épidémie de grippe poursuit sa route en France. D'une "intensité très élevée", elle est "en nette augmentation" indique Santé publique France ce mercredi dans son nouveau point de situation. La part des hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal parmi toutes les hospitalisations atteint 41,2 pour mille pendant la semaine du 19 au 25 décembre. Elle était de 23,5 pour mille la semaine précédente.

Le nombre de passage aux urgences pour des syndromes grippaux a augmenté de 52% en une semaine et celui des hospitalisations a bondi de 75%. En deux semaines, la part d'hospitalisations pour grippe est passée d'un niveau "faible" (moins de 15%) à un niveau "très élevé". Avec l'afflux de ces patients, plus aucun lit n'était disponible en service de réanimation en Île-de-France mardi.

Toutes les classes d'âges touchées

Le profil des personnes gravement atteintes inquiète aussi Santé publique France. La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus parmi les patients admis en réanimation est la même que la proportion des personnes plus jeunes, entre 15 et 64 ans (42% et 41%). De la même façon, si 37% des patients admis en réanimation sont des personnes de 65 ans et plus avec une ou des comorbidités, près d'un quart (23%) ont moins de 65 ans et n'ont aucune comorbidité.

Mais le phénomène se retrouve aussi en médecine de ville. Un quart des consultations de SOS Médecins et près de 15% de celles du réseau Sentinelles sont consacrées à des syndromes grippaux. "Un niveau d'intensité très élevé", note l'agence épidémiologique.

Conséquence de l'intensité de l'épidémie de grippe, le nombre de décès liés au virus est en "très forte augmentation". La semaine dernière, ils représentaient 2,8% des décès enregistrés électroniquement, une part deux fois plus élevée que la semaine précédente, voire sept fois plus que deux semaines avant. Chiffre qui dépasse les pics des épidémies de grippe des deux dernières années et qui s'approche de celui de l'épidémie de l'hiver 2017-2018. Il est encore loin, néanmoins, du pic des décès de l'épidémie de 2018-2019.