L'épidémie de grippe est bien là...et le Limousin n'y échappe pas

Limousin, France

En Limousin ce sont 991 personnes qui sont passées par les services d'urgences entre le 28 janvier et le 3 février pour la grippe ou des syndromes grippaux. Alors forcément les médecins doivent faire face à une forte hausse d'activité et pas seulement dans les urgences. Selon Santé publique France à "SOS médecins" l'activité a augmenté de 23 % cette même semaine en Nouvelle Aquitaine.

"Actuellement le pic de l'épidémie qui est en train de monter est supérieur à celui de l'année dernière" explique le docteur Deville, urgentiste à Chénieux et membre de l'observatoire régional des urgences. "Il y a des établissements qui se sont déclarés sous tension comme à l'hôpital de Saint-Junien ou au CHU de Limoges" ajoute t-il.

Une hausse d'activité de 15 à 20 % aux urgences du CHU de Limoges

"Depuis la deuxième semaine de janvier on a senti l'arrivée de l'épidémie" explique le docteur Jean François Cueille responsable du service des urgences au CHU de Limoges. Et depuis il évalue le nombre d'afflux entre 15 et 20 % supplémentaires. "ça demande de l'organisation, et de la compréhension vis à vis des personnels et des patients" explique t-il. Aux urgences du CHU les effectifs ont été renforcés les jours de forte affluence mais c'est la même situation que dans les autres régions.

Et en Limousin comme ailleurs on a constaté aussi une hausse des hospitalisations liées à la grippe.