L'épidémie de grippe pourrait être plus virulente cette année, alerte l'ARS des Hauts-de-France

Doit-on s'attendre à une épidémie de grippe plus virulente cette année ? Les autorités sanitaires le craignent. Il ne faudrait pas se retrouver avec un pic de grippe en même temps qu'une nouvelle vague de Covid-19, prévient l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, qui lance donc un appel : avis aux populations cibles, soignants, femmes enceintes, les + de 65 ans, faites-vous vacciner le plus tôt possible contre la grippe et ne vous relâchez pas sur les gestes barrières. Car c'est l'effet cumulé des deux qui fait que l'an dernier, le virus de la grippe a très peu circulé.

56% de la population cible a été vaccinée contre la grippe dans les Hauts-de-France l'année dernière. L'ARS espère atteindre les 65% cette année, sachant que l'Organisation mondiale de la Santé recommande 75%. Et l'ARS indique que si les chiffres du Covid-19 sont repartis légèrement à la hausse, c'est parce qu'on se relâche trop sur les gestes barrières.

"Quand on est patraque, on prend le réflexe de mettre un masque !"

L'année dernière, tout le monde s'est rué sur les vaccins contre la grippe, reconnaît Grégory Tempremant, pharmacien à Comines (Nord) et président du syndicat URPS Pharmaciens : "Cette année, 17% de doses en plus ont été commandées pour éviter les pénuries."

Avec le confinement, la grippe a moins circulé l'année dernière, il n'y a pas eu d'épidémie, c'est-à-dire, aucun cas grave. Et puis, selon Jean-Marc Vandendriessche, directeur régional du service médical de l'assurance-maladie dans les Hauts-de-France, les gestes barrière aussi ont prouvé leur efficacité face à tous les virus : "Ce serait bien que, culturellement, on apprenne à pratiquer de soi-même les gestes barrières quand on risque de transmettre un virus ! Quand on est patraque, on prend le réflexe de mettre un masque, de se désinfecter les mains et de ne pas être en contact avec les plus fragiles."

"Deux doses dans chaque bras, ce n'est quand même pas grand-chose !"

Moins de grippe l'année dernière, ça veut dire que nous somme moins immunisés cette année, avertit le docteur François Vandecandelaere, médecin généraliste à Laventie près de Lille. Il faut donc se faire vacciner dès maintenant contre la grippe et on peut parfaitement faire d'une pierre deux coups avec sa dose de rappel contre le Covid-19, ça ne présente aucun risque : "Deux doses dans chaque bras, c'est quand même pas grand-chose à côté de nos nourrissons qui reçoivent une dizaine de vaccins d'un coup et qui le vivent très bien et n'ont aucun souci !"

Mais pour combiner vaccin contre la grippe et troisième dose dès maintenant, il faut avoir reçu la dose précédente il y a plus de six mois, c'est-à-dire avant la fin avril.