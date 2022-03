L'épidémie de grippe progresse dans la région

Depuis une semaine, la circulation du virus de la grippe progresse dans toutes les régions de France métropolitaine. "Les recours pour syndromes grippaux ont plus que doublé, de même que les consultations chez SOS médecins pour ce motif dans la région Hauts-de-France", constate Hélène Prouvost, épidémiologiste à Santé Publique France.

Et pour cause. "La reprise des activités scolaires, du travail et le relâchement des gestes barrières ont permis une augmentation de la circulation virale", analyse-t-elle. Le démarrage est tardif. "Habituellement, on a un pic épidémique en janvier ou février", poursuit Hélène Prouvost qui espère que l'épidémie sera aussi plus courte, avec l'arrivée des beaux jours.

Dans le cabinet du docteur Jérôme Devinck, à Armentières, les patients qui présentent des symptômes grippaux défilent. Cette semaine, il en a reçu 5 à 6 chaque jour. Valérie, 59 ans, a eu bien du mal à sortir de son lit pour se rendre à la consultation. Mal de gorge, toux, nez qui coule, maux de tête et surtout grosse fatigue... Avec ces symptômes, Valérie a immédiatement pensé au Covid, "parce que ma fille a été testée positive il y a quelques jours, souligne-t-elle. Mais mon test s'est avéré négatif."

Valérie a reçu trois doses de vaccin contre le Covid, mais elle n'avait pas pensé à se vacciner contre la grippe. "C'est la meilleure protection contre ce virus qui tue aussi, qui tuait avant le Covid, et qui envoie le même type de profils de personnes en réanimation tous les ans", précise le docteur Jérôme Devinck. Il recommande à ses patients de 65 ans et ceux présentant des comorbidités de se faire vacciner.