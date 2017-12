Seule la Corse est encore relativement épargnée. D'après le bulletin publié ce jeudi par le réseau Sentinelles, l'épidémie de grippe touche toute la France métropolitaine.

Île-de-France, PACA et Bretagne, régions les plus touchées

L’Ile-de-France reste la région la plus touchée avec 510 cas pour 100 000 habitants. Avec 495 cas pour 100 000 habitants, Provence-Alpes-Côte d’Azur se classe en deuxième position, juste devant la Bretagne (432 cas).

© Visactu

La région Auvergne - Rhône-Alpes et les Hauts de France ne sont pas non plus épargnés avec respectivement 495 cas pour 100 000 habitants et 360 cas dans le nord du pays.

Les moins de 15 ans plus touchés

Durant les deux dernières semaines, 355 000 personnes ont consulté un médecin pour des symptômes grippaux. Rien que la semaine dernière, le réseau Sentinelles a recensé 227 000 nouveaux cas. Des patients dont l'âge médian est de 26 ans. Seul 0,1% a été hospitalisé.

Selon Santé Publique France, les enfants de moins de 15 ans sont les plus touchés. Ils représentent 56% des passages pour syndrome grippal en milieu hospitalier.

L'an dernier l'épidémie avait fait 14 400 morts.