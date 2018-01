Cette fois la région est bel et bien touchée.L'Auvergne est en rouge vif et le pic de l'épidémie de grippe n'est pas encore atteint.

Auvergne, France

Que ce soit chez le médecin ou bien aux urgences, le nombre de consultations a explosé la semaine dernière, plus 80%, dans la région. De 383 cas pour 100.000 habitants, on est passé à 683 cas entre les fêtes et un total de 54.000 consultations en Auvergne et Rhône-Alpes. Un phénomène qui n'est pas spécifique à la région mais qui touche toute la France.

Rien d'anormal, l'épidémie de cet hiver est juste un peu précoce par rapport à d'habitude. Et encore, elle avait même été un peu plus précoce l'hiver dernier. C'est la troisième semaine que cette épidémie a commencé, en sachant qu'en moyenne, une épidémie dure huit à dix semaines. Cela veut dire que le pic n'est très probablement pas encore atteint, fièvres et toux sont donc encore à prévoir en janvier.

Le vaccin et faire attention à l'hygiène

La seule, relative, bonne nouvelle, c'est que cette année, la grippe touche avec moins de gravité les plus de 65 ans. Et comme le vaccin est efficace au bout de 15 jours, il pourra toujours vous protéger au moment du pic de l'épidémie. Il est donc encore possible, et même recommandé, de se faire vacciner. L'année dernière, 46% des plus de 65 ans s'étaient fait vacciner dans la région alors que l'OMS recommande un taux de vaccination de 75%.

Outre le vaccin pour les personnes les plus sensibles, c'est à tout le monde d'être attentif pour tenter d'éviter la grippe. Pour cela, il être très rigoureux en matière d'hygiène, limiter les contacts physiques, se laver les mains, n'utiliser un mouchoir qu'une seule fois ou encore éviter le traditionnel bisou du matin à ses collègues. Pas toujours évident mais cela peut permettre d'éviter toux et fièvre.