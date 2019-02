L'épidémie de grippe s'intensifie en France métropolitaine et a déjà fait plus de mille morts

L'épidémie de grippe a déjà fait plus de mille morts s'intensifie en France métropolitaine, selon l'agence sanitaire Santé publique France. "Environ 1.100 décès tous âges confondus sont attribuables à la grippe, depuis le début de la surveillance [le 1er novembre 2018]", peut-on lire dans le bulletin hebdomadaire de l'agence. L'épidémie touche toutes les régions.

Tous les indicateurs en augmentation

Consultations chez les médecins généralistes, passages aux urgences, hospitalisations etc. : tous les indicateurs de l'activité grippale sont en augmentation.

Entre le 30 janvier et le 5 février, le nombre d'hospitalisations notamment a progressé de 70% par rapport à la semaine précédente selon le réseau Oscour. Ces hospitalisations concernent principalement les 75 ans ou plus (43%) et les enfants de moins de 5 ans (15%). Plus généralement, la part des hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal parmi les hospitalisations est de 30/1.000, en "très forte augmentation" (18/1.000, la semaine précédente), souligne l'agence sanitaire SpFrance.

Enfin, le taux de consultations pour syndrome grippal en ville a progressé de 47 % par rapport à la semaine précédente, selon le réseau de surveillance Sentinelles.