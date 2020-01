L'épidémie de grippe saisonnière, en pleine expansion, touche presque toutes les régions

Alors que tous les yeux sont braqués sur le coronavirus, la banale grippe saisonnière poursuit son expansion en France et touche presque toutes les régions du pays : seule la Normandie, en phase pré-épidémique, n'est pas encore touchée mais en passe de l'être. Par ailleurs, l'épidémie a causé la mort de 22 personnes depuis le mois de novembre. C'est ce que montrent les chiffres hebdomadaires publiés ce mercredi par l'agence Santé Publique France.

Toutes les régions touchées ou en passe de l'être

L'épidémie de grippe touche donc toutes les régions de métropole, sauf la Normandie, qui devrait bientôt suivre car elle est en phase pré-épidémique. La semaine passée, la grippe a représenté en France un taux de consultations de 190 pour 100.000 habitants, en "forte augmentation" par rapport à la semaine précédente (122).

"La proportion de syndromes grippaux parmi les consultations de SOS Médecins est également en forte augmentation" (11,3% la semaine passée contre 7,3% la précédente), selon l'agence sanitaire.

Les passages aux urgences et les hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal ont aussi fortement augmenté : il y en a respectivement eu 5.514 et 460 la semaine passée, contre 3.480 et 335 la précédente.

L'épidémie de grippe s'étend. - Réseau Sentinelles

22 morts et 244 cas graves depuis début novembre

Les 22 personnes qui ont succombé à la grippe saisonnière en France sont "2 enfants de moins de 15 ans, 12 cas âgés de 15-64 ans et 8 cas âgés de 65 ans et plus", indique l'agence sanitaire Santé publique France.

Depuis début novembre, "244 cas graves de grippe ont été signalés" et admis en réanimation, dont 29 la semaine passée. L'âge moyen de ces cas graves est de 53 ans, et les trois quarts présentaient des facteurs de risque (âge supérieur à 65 ans, maladies chroniques comme le diabète ou une insuffisance cardiaque et respiratoire...). Les trois quarts des malades qui présentaient des facteurs de risques n'étaient pourtant pas vaccinés.

La grippe, 10.000 morts par an en France

Chaque année, la grippe saisonnière touche 2 à 6 millions de personnes en France et fait 10.000 morts en moyenne, selon les chiffres officiels. Au niveau mondial, le nombre de morts annuels est estimé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) entre 290.000 et 650.000.

L'épidémie de gastro toujours très présente mais en baisse

L'épidémie de gastro-entérite, elle, est toujours très présente en France métropolitaine mais le nombre de nouveaux cas est en baisse. Le taux d’incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 215 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière. Un taux qui reste bien au-dessus du seuil épidémique, qui est de 92 cas pour 100.000 habitants. L'épidémie est particulièrement présente en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Normandie et dans le Grand Est.