L'épidémie de grippe touche désormais toutes les régions de France

La grippe touche toutes les régions de France, a annoncé ce mardi le ministère de la Santé. Les personnes âgées sont particulièrement touchées par l'épidémie cette année.

L'épidémie de grippe se répand rapidement. Elle touche désormais les treize régions de France métropolitaine, contre neuf il y a une semaine, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

"Forte augmentation du recours aux soins" la semaine passée

Mercredi dernier, le réseau de surveillance Sentinelles avait indiqué que la maladie avait dépassé le seuil épidémique (171 cas pour 100.000 habitants) au niveau national pour la première fois de la saison, avec 192 cas pour 100.000 habitants. Il fallait cependant "attendre le dépassement du seuil une deuxième semaine consécutive pour confirmer l'arrivée de l'épidémie de grippe" au niveau national.

Au 18 décembre, 66 cas graves nécessitant une réanimation et quatre décès liés à la grippe avaient été recensés. Et les personnes âgées sont particulièrement touchées cette année. Les plus de 65 ans représentent en effet "environ deux tiers des hospitalisations" pour syndromes grippaux, selon le ministère, qui évoque une "forte augmentation du recours aux soins" la semaine dernière.

Encore quelques jours pour se faire vacciner

Les directeurs d'établissements accueillant des personnes âgées sont donc appelés à la vigilance par le ministère, qui rappelle qu'il reste quelques jours pour procéder à des vaccins. Les personnes fragiles (malades chroniques, femmes enceintes, etc.) doivent éviter "les contacts rapprochés" avec les personnes atteintes de grippe. Dernière recommandation : contacter rapidement son médecin traitant ou composer le 15 en cas de signes de grippe (fièvre, toux, courbatures, fatigue...).

L'épidémie de grippe, due à un virus très contagieux, dure en moyenne neuf semaines, selon les données historiques de Sentinelles depuis 1984.