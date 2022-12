L'épidémie de méningite progresse en Alsace, un nouveau cas à Colmar

L'agence régionale de santé (ARS) du Grand Est indique vendredi 14 décembre, qu'un cinquième cas d’infection invasive à méningocoque de groupe B a été signalé. Il s'agit d'une femme d'une cinquantaine d'années résidant à Colmar. Elle a dû être hospitalisée.

ⓘ Publicité

Ce cas se rajoute aux quatre cas d'infection invasive à méningocoque du groupe B survenus dans l’agglomération de Strasbourg. Une personne est décédée . Il s’agit cette fois encore de la même souche rare bactérienne.

Vaccination recommandée

L'agence régionale de santé rappelle qu'une personne peut être un porteur sain de la bactérie, sans en avoir les symptômes, mais peut continuer à la transmettre à autrui. La vaccination est efficace. Elle prévient l’apparition de formes graves de la maladie. Les investigations épidémiologiques ont permis d’identifier et de traiter à titre préventif par antibiotiques les personnes ayant été en contact à risque avec ce 5e cas.

L’ARS recommande donc, à nouveau, aux publics fréquentant les endroits festifs nocturnes du centre-ville de Strasbourg et aux professionnels de ces lieux de se faire vacciner, dès que possible, contre le méningocoque B. Les prises de rendez-vous se font via la plateforme Doctolib, dans un centre de vaccination dédié en ville se situant dans l’ancien bâtiment de neurologie, à côté du bâtiment de l’IHU (site du nouvel hôpital civil de Strasbourg) ou en se rendant chez son médecin traitant. La prise en charge est à 100% gratuite.