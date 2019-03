L'épidémie de varicelle sévit en Bretagne

Bretagne, France

Les symptômes sont toujours les mêmes : fièvre, courbature et petites tâches rouges sur le corps. La varicelle sévit en ce moment en Bretagne. La région est même la plus touchée par la maladie avec 59 cas pour 100.000 habitants recensés la semaine dernière par le réseau Sentinelle. Derrière on retrouve l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.

La varicelle touche particulièrement les enfants de un à 12 ans. La maladie dure de 7 à 10 jours et elle est contagieuse durant les deux jours qui précèdent l’éruption des boutons.