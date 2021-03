L'épidémie mystérieuse est-elle de retour au lycée Darnet de Saint-Yrieix-la-Perche ?

Touché par une épidémie de maux de ventres et de nausées violentes avant les vacances de février, le lycée Darnet de Saint-Yrieix -la-Perche a été fermé pendant plus d'une semaine et désinfecté. Mais depuis la rentrée, une quarantaine de nouveaux cas ont été détectés.

La cité scolaire Jean-Baptiste Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche regroupe un collège, un lycée général et technologique et un lycée professionnel

De violents maux de ventre, des nausées et des vomissements : depuis le 22 février, date du retour des personnels et des élèves à la cité scolaire Jean-Baptiste Darnet, plusieurs cas ressemblant très fortement à ceux qui s'étaient déclarés fin janvier ont été recensés.

40 cas de maux de ventres et de nausées signalés

Le rectorat en a comptabilisé environ 40, chez des élèves ou des enseignants. Des symptômes identiques à ceux qui ont été observés chez 110 personnes, enseignants, personnels et élèves, entre le 27 janvier et le début février. Le lycée avait été fermé plus d'une semaine, le temps de procéder à sa désinfection : les analyses de l'eau et de la nourriture n'avaient rien donné, la piste d'un virus avait alors été évoquée, sans qu'il soit possible de l'identifier.

Le virus mystérieux est-il de retour ? Pas selon la direction de l'établissement, qui précise que ces 40 cas s'étalent sur trois semaines et demi, et ne sont pas comparables à l'épidémie foudroyante du mois de janvier.

Des cas "sans commune mesure" avec l'épidémie de fin janvier selon l'ARS

Une analyse confirmée par l'Agence régionale de santé : "Cela n'a aucune commune mesure avec ce qui s'est passé avant les vacances, explique Florian Besse, le directeur adjoint de ARS de Haute-Vienne. Sur les deux jours de fin janvier on était à plusieurs dizaines de cas par jour. Là nous sommes dans les attendus habituels avec les différentes épidémies présentes à cette période de l'année" de type gastro-entérite.

Des cas de gastro, malgré l'application des gestes barrières ? "C'est possible, chez les jeunes il peut aussi y avoir d'autres causes à ces symptômes, par exemple des causes alimentaires" répond Florian Besse. D'ailleurs, si l'on enlève les deux jours d'épidémie de janvier, le nombre de passages à l'infirmerie de l'école depuis le début de l'année est très légèrement inférieur à celui de l'année dernière à la même période.

L'ARS précise qu'elle suit la situation avec vigilance car les parents l'interpellent, mais n'a pas relancé d'investigations.