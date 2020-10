Coronavirus : l'épidémie pèse sur le moral des Nord Francs-Comtois

Vous vous sentez peut-être un peu déprimés avec l'arrivée de l'automne et les jours qui raccourcissent. L'actualité récente n'arrange pas les choses. L'attentat de Conflans-Sainte-Honorine et le rebond de l'épidémie participent à créer un climat anxiogène. Résultat : beaucoup d'entre nous ont le moral dans les chaussettes.

"On dort moins bien, on est plus fatigué. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, comme aller rendre visite à nos enfants qui habitent loin. J'ai mes parents qui sont dans le Jura, je ne les ai pas vu depuis 2 mois. Tout ça pèse sur le moral", déplore Patricia, une belfortaine. Derrière son masque, elle essaie de sourire mais elle reconnait que ce n'est pas la grande forme.

Des patients angoissés par l'épidémie de coronavirus, le médecin Yves Resslen en voit arriver de plus en plus dans son cabinet à Andelnans : "C'est des états d'anxiété, on ne peut pas parler de vraie dépression", explique le praticien. Pour lui le problème, c'est que les gens ne savent pas quand ils pourront reprendre une vie normale. "On ne peut pas se projeter dans le futur, les patients se demandent sil ils pourront passer les fêtes de fin d'année en famille ou s'il y aura un confinement au mois de décembre".

Des solutions naturelles

Selon Christine Born-Gautheron, pharmacienne à Belfort, si on ressent un coup de mou, il est urgent de prendre soin de soi. "Parler de son stress et de ses angoisses ça permet de décharger l'organisme, précise-t-elle. On peut faire appel à plein de professionnels. Faire de la méditation, de la cohérence cardiaque. On a un téléphone souvent très perfectionné avec plein d’applications gratuites, il ne faut pas hésiter à s'en servir."

Pour lutter contre la fatigue elle recommande aussi de prendre le soleil au maximum ou de "faire des cures de luminothérapie". Enfin en cas de stress elle conseille à ses patients de prendre du magnésium, "un des oligo-éléments, le plus important pour la gestion du stress".

Christine Born-Gautheron préfère orienter ses patients vers des méthodes naturelles : "On n'a pas besoin d'antidépresseurs parce qu'on a une petite chute de moral".

Si besoin, la pharmacienne recommande de demander de l'aide à son médecin ou son pharmacien. Le praticien pourra vous conseiller et vous orienter vers un psychiatre ou un psychologue.