Les indicateurs de l'épidémie de COVID sont toujours élevés sur les Alpes Maritimes. Le taux d'incidence frôle les 500 pour 100 000 habitants avec des pointes sur la ville de Nice où le service Infectiologie de l'hôpital l'Archet reçoit des patients de plus en plus jeunes.

Coronavirus : des malades de plus en plus jeunes à l'hôpital de Nice

Le professeur Michel Carles Chef du service de pointe d'infectiologie à l'hôpital l'Archet de Nice (CHU) explique que si les personnes de plus de 70 ans sont toujours les plus marquées par l'épidémie, "on hospitalise de plus en plus de personnes âgées entre 50 et 65 ans sans comorbidités, sans pathologie associée ... on ne les avait pas ces derniers mois. Certaines personnes du reste sont prises en charge assez tardivement car elles ne ressentaient pas à leur domicile de fortes difficultés respiratoires et le manque d'oxygène".

une sportive de 25 ans hospitalisée pour COVID

Elisa Demonchy a soigné récemment dans le service une jeune femme qui après un accouchement a développé "une pneumonie sévère". Elle a du être placée en réanimation. Et depuis quelques jours, le service a en charge " une jeune femme de 25 ans, sans aucune maladie, sportive et sans surpoids... La maladie surprend et inquiète les patients et leur entourage. Les jeunes ne se sentaient pas du tout concernés jusqu'à présent".

de nouveaux cas à analyser

Pour le professeur Carles il faudra encore un peu de temps pour prendre du recul et analyser toutes ces nouvelles entrées de ces patients plus jeunes à l'hôpital. "Sans doute le fait que l'épidémie circule plus fortement dans le département des Alpes Maritimes entraine aussi proportionnellement plus de cas dans toutes les tranches d'âges... donc aussi chez les jeunes" avance Elisa Demonchy.

la maladie évolue très vite

Autre tendance : " la maladie évolue très vite" détaille le docteur Demonchy. La bataille pour maintenir un taux d'oxygène suffisant est permanente car "les malades peuvent désaturer vite, c'est-à-dire que le taux d'oxygénation dans le sang en une heure peut s'écrouler ou remonter... nous devons souvent changer les patients plusieurs fois entre la réanimation, les soins intensifs ou les lits conventionnels" Une gestion des flux de malades très exigeante. Les soignants sur toute la chaine de prise en charge doivent s'adapter en permanence.

32 des 40 lits du service infectiologie de l'Archet sont aujourd'hui occupés par des patients COVID. Le service a accueilli près de 900 patients COVID en 5 mois. Jamais une seule maladie infectieuse ici n'avait entrainé une telle proportion de malades.

Le taux d'incidence dépasse les 530 cas pour 100 000 habitants sur Nice sur plusieurs secteurs.