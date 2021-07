L'épidémie de covid repart à la hausse dans les Hauts-de-France

Santé Publique France met en garde: pour la première fois depuis des semaines, la circulation du virus a repris dans les Hauts-de-France, en particulier chez les jeunes. En cause: le variant Delta 60% plus contagieux que les autres souches connues jusqu'ici.

Les Hauts-de-France n'échappent pas à la tendance nationale: l'épidémie de covid est en train de repartir. Selon les chiffres publiés ce vendredi par Santé Publique France, pour la première fois depuis plusieurs semaines, l'activité épidémique était en hausse la semaine dernière, avec 992 nouveaux cas dans la grande région, soit une hausse de 10% du nombre de nouveaux cas par rapport à la semaine précédente. Une hausse observée en particulier chez les jeunes, notamment la tranche des 20-29 ans.

A l'échelle de la région, c'est dans le département de la Somme que la hausse est la plus importante, avec un taux d'incidence la semaine dernière à 31, et donc au-dessus du seuil de vigilance fixé à 20. Mais le taux d'incidence augmente également dans le département du Nord: il est passé de 15 à 18 en une semaine. L'arrondissement de Lille est le secteur où la hausse est la plus importante.

C'est le variant Delta qui explique cette reprise de l'épidémie dans notre région. La semaine passée, il représentait 42% des cas dans le Nord et près de 39% dans le Pas-de-Calais. Considéré comme étant 60% plus contagieux que les autres souches du virus connues jusqu'ici, ce variant risque donc de provoquer une quatrième vague. 38% des habitants des Hauts-de-France sont pleinement vaccinés, 51,9% ont reçu au moins une injection. Mais selon le conseil scientifique, il faudrait un taux de couverture vaccinale de l'ordre de 90 à 95% pour pouvoir maitriser l'épidémie.