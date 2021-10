L'espace de santé numérique sera déployé pour tous les usagers le 1er janvier 2022

L'espace numérique de santé sera déployé pour tous les Français le 1er janvier 2022, après une expérimentation satisfaisante dans trois départements pilotes, a indiqué ce lundi le ministre de la Santé Olivier Véran à Station F, le temple parisien des start-up. "On a testé l'espace numérique de santé à l'échelle territoriale avec de bons résultats", a-t-il déclaré à l'AFP, à l'occasion d'une conférence consacrée à la stratégie d'accélération du numérique en santé, dans le cadre du plan de relance. "Le déploiement national est prévu le 1er janvier" pour "l'ensemble des Français" et leurs soignants, a-t-il ajouté.

Coffret numérique pour les données de santé

L'espace de santé numérique sera dans un premier temps un espace de stockage numérique où le patient pourra stocker ses documents médicaux, et son dossier médical personnalisé (DMP) s'il en a un. Il doit aussi comprendre une messagerie sécurisée pour les échanges entre patients et soignants. Les personnes qui ne veulent pas de cet espace numérique de santé auront un délai d'un mois pour s'opposer ce qu'un espace soit créé à leur nom, a rappelé Olivier Véran.

"Il faudra du temps, vous l'imaginez bien pour que chacun s'acclimate et apprenne à s'en servir, mais cela va être une petite révolution très favorable à la santé", a reconnu le ministre de la Santé qui a présenté la "stratégie d'accélération du numérique en santé" du gouvernement aux côtés de trois autres membres du gouvernement, Frédérique Vidal (Recherche), Agnès Pannier-Runacher (Industrie) et Cédric O (Numérique).

"Une petite révolution"

L'État prévoit de dépenser 650 millions d'euros en cinq ans pour cette stratégie, qui fait partie du plan de 7,5 milliards d'euros pour l'innovation en santé, annoncé en juin par le président de la République. Le plan prévoit par exemple 100 millions d'euros pour subventionner jusqu'à 60% des frais d'évaluation clinique des logiciels et autres dispositifs numériques de santé - les start-up n'ont souvent pas les reins assez solides pour supporter seul les coûts de vérification de l'efficacité clinique de leurs innovations. Il prévoit aussi la création d'une trentaine de services d'expérimentation des innovations numériques dans les hôpitaux et autres organisations de soin, et une enveloppe de 100 millions d'euros pour le développement de la filière imagerie médicale.

Côté recherche et formation, le plan prévoit également 81 millions d'euros pour la formation numérique des médecins, pharmaciens, infirmiers et autres professionnels de santé. L'enveloppe servira aussi à former des ingénieurs, des juristes et des experts réglementaires en santé numérique.