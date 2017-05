L'espérance de vie en bonne santé baisse depuis deux ans

On estime qu'il y aura 200.000 centenaires en France en 2060. Mais seront-ils en bonne santé ?

La population âgée de 60 ans aura plus que doublé. En 2014, les 60 et + représentaient 25% de la population . Les plus de 75 ans, 9%.

Ce qui représente un certain nombre de défis abordés par le Congrès national de gériatrie organisé à Montpellier au Corum.

Pour le Pr Claude Jeandel, président du Congrès, l'espérance de vie en bonne santé recule pour la première fois depuis deux ans.

Il estime par ailleurs que la vieillesse se prépare dès 50 ans.