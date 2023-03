L'espérance de vie en France n'a pas retrouvé son niveau d'avant-Covid

On ne vit pas de plus en plus vieux en France, du moins sur ces trois dernières années. C'est ce qui ressort de l'étude de l'Ined (Institut d'études démographiques) publiée ce mercredi. Elle indique qu'en 2022, l'espérance de vie des hommes était de 79,3 ans, celle des femmes de 85,2 ans, soit un niveau plus bas que ce qu'il était avant l'épidémie de Covid.

Une tendance qui ne date pas de la pandémie

En 2019, à cause de la pandémie, l'espérance de vie avait marqué un net recul, à 79,7 ans pour les hommes et 85, 6 ans pour les femmes. Elle n'a depuis que faiblement progressé. Covid, grippe, canicules, ces trois dernières années ont été particulièrement meurtrières. Mais même avant cela, la courbe s'était tassée. Aurait-on atteint un plafond ? L'étude ne le dit pas.

Le nombre de naissances, lui, a reculé passant de 742.000 en 2021 à 723.000 en 2022. Les confinements imposés durant la pandémie avaient laissé penser qu'on assisterait à un baby-boom. Il n'en est donc rien.