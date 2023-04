L'espérance de vie est plus faible à la campagne selon une étude de l'association des maires ruraux de France

On meurt plus tôt à la campagne qu'en ville. C'est la conclusion de la dernière étude sur la santé en milieu rural de l'AMFR (Association des maires ruraux de France) . Les résultats de ce travail sont éloquents : à âge et sexe égal l'indice de mortalité des bassins de vie ruraux est supérieur de six points à celui des bassins de vie urbains, soit 14.216 décès en plus chaque année en zone rurale. L'espérance de vie se creuse également entre départements urbains et ruraux, au détriment de ces derniers : c'est près de deux ans d'espérance de vie en moins chez les hommes et un an pour les femmes.

Déserts médicaux, manque de services publics, isolement...

En Auvergne, plusieurs zones rurales affichent un écart important avec la mortalité moyenne en France. C'est le cas dans le nord du Cantal et au sud de la Haute-Loire par exemple. Le Puy-de-Dôme n'est pas épargné, le bassin de Billom a un indicateur comparatif de mortalité supérieur à la moyenne nationale. Montmorin, petit village de 700 âmes à proximité de Billom, seul le secrétariat de mairie est ouvert. Ici pas de bistrot, ni de supérette. Mais pas de médecin non plus, pour une visite médicale il faut aller à Billom.

Pour le maire de la commune, Gérard Guillaume, la désertification médicale est une des explications de cet écart d'espérance de vie entre ville et campagne : "On a beaucoup de nos habitants qui n'arrivent pas à renouveler les ordonnances parce qu'ils sont atteints de maladie longue durée et qu'ils n'ont plus de médecin traitant". L'élu, également président de Billom communauté pointe aussi une sédentarité grandissante, y compris chez les plus jeunes, et un manque de services publics pour se déplacer.

L'espérance de vie s'est améliorée deux fois plus vite en ville qu'à la campagne

Paulette est une historique du village, où elle est née il y bientôt 86 ans. Cette ancienne agricultrice est très en forme pour son âge. Elle n'hésite pas à prendre la voiture pour se rendre à Billom voir son médecin, mais en cas d'urgence ça se complique : "Récemment, je me suis cassé un doigt de pied donc on m'a envoyé à terre. Ce jour là, je n'avais personne pour m'emmener. Donc j'ai téléphoné au VSL (véhicule sanitaire léger) que j'ai dû prendre à ma charge. J'en ai eu pour 72 euros de ma poche".

Dans les zones rurales, pour faire face à l'absence de médecins et de services publics, la solidarité est nécessaire selon Cécile, également habitante de Montmorin : "Il faut de l'entraide avec les voisins ou la famille. Nous, par exemple, on est là pour les grands parents. S'il faut les amener à Clermont, on prend le relais. Ça peut être compliqué pour les personnes âgées." L'entraide n'est pas toujours suffisante, selon l'Association des maires ruraux de France, en 30 ans, l'espérance de vie s'est améliorée deux fois plus vite en ville qu'à la campagne.