Grand Est, France

Un peu plus d'un mois après la Journée Mondiale des donneurs du sang, qui s'est déroulée le 14 juin, l'EFS relance une campagne de dons. En été les besoins en sang ne tarissent pas et pourtant les donneurs sont moins nombreux pendant cette période.

Dans le Grand Est 1.500 dons de sang sont nécessaire chaque jour pour répondre aux besoins des malades.

"L'effet Mondial"

Depuis quelques semaines l'Etablissement Français du sang compte 10% de donneurs en moins par rapport à la même période l'année dernière. "On sait très bien que la période estivale est toujours un peu compliquée pour la mobilisation des donneurs. S'il fait très chaud ils se mobilisent moins sur les lieux de collecte parce qu'ils sont un peu plus fatigués. Mais il est tout a fait possible de donner avec les fortes chaleurs, il suffit d'être bien hydraté" explique le docteur Maryse Morel, responsable des prélèvements à Nancy "En plus cette année on a " l'effet Mondial" donc on a un impact plus fort" poursuit-elle. Pourtant, rappelle la médecin, les dons de sang sont toujours indispensables pour "des patients sous chimiothérapie, des opérations lourdes, les accidentés de la route, etc".

L’EFS lance un appel urgent au don de sang : La chaleur et la coupe du monde de foot ont impacté la fréquentation des collectes : Avant de partir ou pendant les vacances n'hésitez pas à donner votre sang !

👉 https://t.co/KBUvav9lH9#DonDeSang#PartagezVotrePouvoirpic.twitter.com/vSmOH1Vm79 — Établissement français du sang (@EFS_dondesang) July 17, 2018

Pour localiser les différents points de collecte cliquez ici.

Pour les parents qui veulent donner leur sang mais qui ne savent pas comment faire garder leurs enfants pendant le don, l'EFS de Nancy propose chaque premier mercredi du mois "le mercredi des enfants". Les parents peuvent donner leur sang dans les locaux de l'EFS pendant que des activités ludiques sont proposées aux enfants.