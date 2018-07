Savoie, France

"Seulement 45 minutes pour sauver des vies !" : C'est le message que l'Établissement Français du Sang (E.S.F) souhaite faire passer en cette période estivale. L'actualité footballistique et les fortes chaleurs auraient découragé les donneurs, et la mobilisation n'a pas été suffisante malgré une première campagne de communication début juillet.

Pour donner il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, peser plus de 50 kilos, ne pas être enceinte ou avoir accouché ces six derniers mois, et ces quatre derniers mois : ne pas avoir été opéré, avoir subi une endoscopie, s'est fait piercé ou tatouer ou avoir eu plus d'un partenaire sexuel (même protégé). Les hommes peuvent donner jusqu’à six fois par an et les femmes quatre fois. Entre deux dons de sang, il faut respecter un délai de huit semaines.

Dates et lieux des collectes

Des collectes de sang sont prévues dans le camion de collecte qui circulera en Savoie ces prochains jours, notamment à :

Belley (dans l'Ain) : lundi 23 juillet à la salle des fêtes, de 9h30 à midi 30

Albertville : mardi 24 juillet à la salle Pierre du Roy de 15h30 à 19h30

Hauteluce : mercredi 25 juillet à la salle Cristal - Office du tourisme de 16h à 19h

Novalaise : jeudi 26 juillet à la salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Chindrieux : vendredi 27 juillet à la salle polyvalente de 16h à 19h30

Et en Haute-Savoie, entre autre à :

Thonon-les-Bains : lundi 6 août au camping St Disdille de 10h à 13h

Evian-les-bains : mercredi 8 août au palais des festivités de 16h30 à 19h30

Le Grand Bornand : mercredi 25 au restaurant scolaire chef lieu de 16h à 19h

Annecy : mercredi 29 août à l'école Jules Philippe de 15h30 à 19h

La liste n'est pas exhaustive. Toutes les dates du passage du camion à retrouver sur le site de l'E.S.F.