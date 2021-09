L'établissement Français du Sang dans le rouge faute de donneurs

A Périgueux, le docteur Elisabeth Amat connait la chanson. Elle l'entonne chaque été avec les mêmes refrains mais aujourd'hui, c'est plus sérieux. Les stocks de sang sont trop bas. Quand tout va bien, la Nouvelle Aquitaine a 10 000 poches de sang devant elle chaque semaine, aujourd'hui pas plus de 8000 et rien ne vient donner de l'espoir au docteur Amat. Les donneurs vieillissent et les plus jeunes ne prennent pas le relais.

Et pourtant, chacun d'entre nous peut avoir besoin de sang; accident, maladie provoquant des anémies. Les malades du cancer en sont les plus gros consommateurs. L'Etablissement Français du Sang renouvelle donc son appel. Il faut des bras !

En Dordogne, 19 000 poches de sang viennent alimenter les stocks de Nouvelle Aquitaine chaque année fournies par 7000 donneurs en moyenne. Notre département est au 2 eme rang des donneurs de la région. Il faut que ça continue.

Les conditions pour donner ne sont pas très contraignantes. Il suffit d'être âgé de 18 à 71 ans, d'être en bonne santé. Il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr pour trouver tous les renseignements nécessaires et les points de collecte.