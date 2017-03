L' Etablissement Français du Sang de Montpellier lance un appel aux dons de plasma

L' Établissement Français du Sang (EFS) de Montpellier veut réaliser 25% de dons de plasma supplémentaires cette année par rapport à l'an dernier.

Le don de plasma est beaucoup moins connu que le don du sang. Il est tout aussi utile pour des milliers de malades. L'objectif pour l'Etablissement Français du Sang de Montpellier, c'est de réaliser cette année 4800 prélèvements de plasma, un quart de plus que l'an dernier.

Une fois prélevé, ce plasma sert notamment dans le traitement des grands brûlés, des blessés graves ou encore des patient qui souffrent de déficience immunitaire.

Les besoins sont énormes au plan national. Il faut en collecter entre 950 et 1 million de litres chaque année. Le sang et ses dérivés permettent de soigner 1 million de personnes en France. Les nouvelles découvertes en immunologie font qu'on a de plus en plus besoin des médicaments dérivés du plasma.