L'EFS de Nancy, boulevard Lobau, enregistre plus de 21 000 dons par an

Nancy, France

Et si donner votre sang faisait partie de vos bonnes résolutions de rentrée, comme vous inscrire dans un club de sport par exemple ? C'est la suggestion citoyenne lancée à Nancy par l'Etablissement français du sang (EFS). En cette période de rentrée, l'activité hospitalière redevient soutenue, notamment avec les opérations programmées. 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France pour soigner les malades, 1 500 dans la région Grand Est.

Elisée a commencé à donner son sang vers 20 ans, il en a 31 aujourd'hui. Ce matin là, il offre son plasma. Le bras étendu près de la machine, il se sent en confiance : "On vient là parce qu'on l'a choisi. C'est volontaire, ce n'est pas comme une maladie. On se demande ce qu'on peut faire pour aider autrui et là, c'est quelque chose qu'on peut mettre en application de manière très concrète".

C'est facile et ça ne coûte rien. Juste un peu de temps" - Elisée, donneur de plasma

Comme Elisée, l'EFS recherche des nouveaux donneurs réguliers âgés de 18 à 70 ans pour maintenir cette chaîne de solidarité. "Il s'agit d'un fichier vivant", rappelle le Dr Maryse Morel, responsable des prélèvements à l'établissement nancéien. "Il y a des départs chaque année pour cause de limite d'âge ou parce qu'une maladie se déclare. 4% de la population en âge de donner a effectué un don en 2017. Ça veut dire que 96% des gens pourraient venir donner leur sang, il y a une marge de progression, c'est sûr ! Le don, c'est 45 minutes de votre temps et vous avez contribué à sauver un malade, sauver une vie."