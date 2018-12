L'établissement français du sang de Poitiers lance un appel au don du sang pour les fêtes

Chaque année, c'est pareil ! En période de fêtes, le don de sang a tendance à baisser. L'Etablissement français du Sang de Poitiers préfère anticiper avec une campagne d'appel au don plus festive et plus marquée par l'esprit de Noël : le don de sang, un cadeau gratuit et précieux.

Poitiers, France

Les fêtes de fin d'année sont généralement une période difficile pour le don du sang en Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs. Les donneurs habituels préparent les festivités de Noël, ils sont moins disponibles, certains n'échappent pas aux virus d'hiver, il n'y a pas de collecte les jours féries, et puis à Poitiers, les étudiants repartent chez eux. Or il n'y a pas de trêve pour les malades. En Nouvelle-Aquitaine, il faut 1 000 dons par jour pour arriver à une auto-suffisance en terme de stocks. Pour éviter une baisse trop conséquente, l'Etablissement français du sang (EFS) relance ses donneurs réguliers par SMS.

Élargir et renouveler le fichier de donneurs

Mais il faut sans cesse travailler au renouvellement des donneurs. Chaque année en effet, 170 000 donneurs quittent le fichier, soit parce qu'ils atteignent l'âge limite de 70 ans, soit parce qu'ils souffrent d'une pathologie nouvelle et durable ou présentent simplement une contre-indication médicale.

Les étudiants donnent beaucoup, c'est une génération solidaire, mais elle est difficile à fixer car les jeunes bougent." - le Dr Marie-Agnès Rigagneau, responsable des prélèvements de Poitiers à l'EFS de Nouvelle Aquitaine.

Il faut donc de nouveaux donneurs.

Prochaines collectes plus larges et festives dans la Vienne

Pour ceux qui souhaiteraient se lancer, il faut avoir une petite heure devant soi. Dans la Vienne, l'Etablissement français du sang intensifie ses collectes la semaine de Noël et du nouvel an (dates et lieux disponibles en cliquant sur le lien). Des collectes plus festives à l'occasion des fêtes avec des collations améliorées et des personnels qui réservent quelques surprises aux donneurs.