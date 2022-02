Crise historique à l'EFS, un appel d'urgence pour donner son sang est lancé en Gironde

L'Établissement français du sang a vu ses réserves de poches passer en dessous du seuil de sécurité, en cause, une crise sanitaire liée au Covid-19 qui se prolonge. Ce mardi, un appel d'urgence est lancé aux donneurs au niveau national. En Nouvelle-Aquitaine, il n'y a plus que 6 500 poches en réserve, l'EFS s'inquiète de manquer de sang pour des patients, ce serait une première.

"La mobilisation n'est plus essentielle, elle est vitale. On est sur un seuil jamais atteint, s'inquiète Camille Journet, la directrice de communication de l'EFS de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, 6 500 poches sanguines sont en réserve en région alors qu'il en faudrait au minimum 10.000. C'est une situation qui peut devenir dangereuse en très peu de temps", prévient Camille Journet.

La Nouvelle-Aquitaine est classée cinquième région la plus touchée par la pénurie.

Aucune poche de sang n’a jamais manqué en France pour soigner les patients, même pendant la crise sanitaire qui dure depuis deux ans maintenant. Mais cette fois-ci, l’EFS fait face à une situation critique pour la première fois de son histoire. Le seuil de sécurité a été franchi depuis plusieurs jours. 70.000 poches de globules rouges sont encore en réserve alors qu’il en faudrait 100 000. Pour soigner au mieux les patients qui nécessitent une transfusion sanguine, 10.000 dons sont nécessaires chaque jour en France.

La crise sanitaire, cause majeure du déficit de donneurs

Le Covid-19 a impacté les collectes de sang depuis deux ans. "On n'est pas bien du tout, on est mal, raconte Camille Journet. Les donneurs sont moins nombreux en raison de la crise sanitaire, des problèmes liés au télétravail, des cours à distance, les collectes en entreprises et dans les universités ont dû être annulées." Le variant Omicron a aggravé la situation. Beaucoup de donneurs ont annulé leur rendez-vous et l'EFS a enregistré un fort taux d'absentéisme parmi son personnel.

Pour faire un don, ni le passe sanitaire ni le passe vaccinal sont nécessaires

Les personnes qui présentent des symptômes de Covid-19 ou qui ont été testées positives doivent attendre 14 jours pour donner leur sang. L’EFS accueille tous les donneurs en capacité de donner, vaccinés et non vaccinés.

Les volontaires sont invités à prendre rendez-vous rapidement et massivement au cours des trois prochaines semaines sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de Sang. Les donneurs peuvent aussi se présenter sans rendez-vous.