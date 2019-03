L'établissement français du sang lance un appel au don urgent dans le Berry

La salle de prélèvement de l'Établissement Français du Sang de Châteauroux accueille moins de donneurs en ce moment à cause des épidémies de grippe et de gastro-entérite

Châteauroux, France

L'Établissement Français du Sang a besoin de 465 poches de sang et de plasma par semaine dans le Berry pour répondre aux besoins mais nous sommes aujourd'hui entre 400 et 440. La baisse des dons fluctue donc en ce début mars entre 6 et 15% mais les besoins des malades restent stables.

Les poches de sang prélevées par l'EFS du Berry servent pour les transfusions à l'hôpital, quand les patients font de grosses hémorragies par exemple; cela peut être le cas lors d'une opération, d'un accouchement etc. Les malades du cancer aussi ont besoin de sang pour renforcer leur organisme affaibli par la maladie.

Le nombre de dons a baissé à cause des épidémies de saison : grippe et gastro-entérite. Une partie des donneurs a attrapé ces maladie et un donneur malade n'a pas le droit de donner son sang explique le docteur Mélanie Bacanu, responsable des prélèvements à l'Établissement Français du Sang du Berry.

Si la baisse des dons est passagère en ce début d'année, liée aux épidémies de grippe et de gastro-entérite, Stéphanie Larrère, chargé de promouvoir le don du sang pour l'EFS du Berry, s'inquiète de l'âge des donneurs dans la région : plus d'un tiers des donneurs a plus de 55 ans en Berry et passer 71 ans, légalement, on n'a plus le droit de donner son sang.

REPÈRES