L'Etablissement Français du Sang lance un appel aux dons

Lors du confinement, les donneurs ont été nombreux à venir donner leur sang, en Mayenne. Depuis la reprise d'activité, ils sont retournés au travail et sont moins disponibles. Le nombre des dons a donc diminué. Sauf que, dans le même temps, justement à cause de la reprise d'activité, le nombre des accidents de la route a augmenté et, dans les cliniques et les hôpitaux, les interventions qui avaient été repoussées ont repris. Le besoin de sang se fait donc sentir.

Des collectes sécurisées

Les collectes se font sur rendez vous. Pour fixer une date et un horaire, vous devez vous rendre sur la plateforme mon rendez vous santé. Vous pouvez ainsi vous inscrire dans la ville et au jour et l'horaire qui vous conviennent. Les prélèvements sont effectués avec un maximum de garantie de sécurité, avec masques, gel hydro alcoolique, distanciation...

En Mayenne, pour atteindre l'équilibre des stocks, 332 dons sont nécessaires chaque semaine et 40 dons de plaquettes.