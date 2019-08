L'Etablissement Français du Sang lance un appel aux dons avant la semaine du 15 août en Limousin

Limoges, France

C'est un classique à cette période de l'année. Entre les vacances et une semaine du 15 août marquée par le jeudi de l'Assomption, l'Etablissement Français du Sang lance un nouvel appel aux dons. Un appel nécessaire même si l'EFS a fait le nécessaire pour faire face alors que les périodes de canicules ont entamé la volonté des donneurs explique le docteur Lassurière, responsable des prélèvements en Nouvelle-Aquitaine :"On fait suite à deux périodes de canicule qui ont été assez marquées et lors desquelles les gens ne sont pas trop déplacés sur nos lieux de collecte. On a déjà fait venir des donneurs pour essayer de compenser la perte de dons. Nos réserves sont correctes mais on sait bien que dès la semaine prochaine, celle du 15 août, est particulière. Il y a les vacances et un pont. Sur cette période de pont, on sait qu'ion aura un petit moins de fréquentation. On a vraiment besoin de rappeler qu'il y a toujours des malades dans les hôpitaux et que l'on a toujours besoin de 10 mille dons par jour en France pour satisfaire les besoins des malades.

Des collectes à Limoges, Saint Junien, Allassac et Malemort la semaine prochaine

Et au docteur Lassurière d'insister :"Le sang est un produit irremplaçable. Précieux. On ne sait pas le fabriquer et on ne saura pas le fabriquer avant de très nombreuses années. On a vraiment besoin des donneurs. Sachant que cela va vite. Si la présence dans les centres dure environ 45 minutes, le don lui même dure à peine 10 minutes. Pour la Nouvelle-Aquitaine, on a besoin entre 850 et 1 000 poches par jour ! Donc a toujours besoin de la mobilisation de la population." Pour connaitre tous les lieux pour donner ainsi que les collectes itinérantes, rendez-vous sur le site de l'Etablissement Français du Sang en Nouvelle-Aquitaine. Par exemple, la semaine prochaine, différentes collectes sont programmées : à l’hôtel de ville de Malemort lundi après-midi, au pavillon du Verdurier, place Saint Pierre à Limoges mardi et mercredi après-midi, place Michel Labrousse à Allassac mercredi après-midi et place Defuas à Saint Junien vendredi après-midi. Sans oublier les deux centres permanents de Limoges et Brive.