L'Établissement français du sang lance un "appel d'urgence" aux dons avant la rentrée

Avec la crise du coronavirus, la canicule et les vacances ces dernières semaines, l'Établissement français du sang lance un "appel d'urgence" aux donneurs pour recueillir un maximum de sang avant la rentrée, sous peine d'en manquer. L'EFS vise une réserve de 120.000 poches d'ici mi-septembre.

Avec la crise sanitaire du Covid-19, les vacances et la canicule, les donneurs de sang ont été découragés cet été et les réserves sont "très basses" avant la rentrée alerte l'Etablissement français du sang (EFS), qui lance "un appel d'urgence" aux dons. "La rentrée risque d'être critique s'il n'y a pas un sursaut dès maintenant", détaille dans un communiqué l'EFS, organisme public chargé de la collecte des produits sanguins, que ce soit du sang, du plasma ou des plaquettes avant leur transfusion.

"Nous avons aujourd'hui moins de 86.000 poches de globules rouges en réserve et il nous faut au moins 100.000 poches pour avoir un niveau de réserve confortable et ainsi disposer de suffisamment de poches de chaque groupe sanguin dans tous les hôpitaux du territoire français", a expliqué ce vendredi une porte-parole de l'EFS.

Objectif de 120.000 poches en réserve à la mi-septembre

"Malgré des collectes organisées au plus près des Français cet été, dans les stations balnéaires notamment, les réserves n'ont cessé de baisser depuis le 15 juillet, où nous avions environ 115.000 poches de globules rouges en réserve", a ajouté la porte-parole.

Selon l'ESF, "l'objectif aujourd'hui est d'atteindre 120.000 poches en réserve à la mi-septembre pour pouvoir faire face aux différents scénarios dans un contexte sanitaire très incertain". Les mois à venir vont être difficiles pour l'Établissement qui collecte habituellement beaucoup dans les entreprises et universités, car avec la Covid-19, "beaucoup d'entreprises n'accueillent plus de collecte de sang", rapporte-t-elle.

Les produits sanguins ont une vie limitée

"Il faut que le don de sang devienne un geste du quotidien, que les donneurs pensent à donner et redonner plusieurs fois par an", plaide de son côté François Toujas, président de l'EFS, selon qui "10.000 dons sont nécessaires chaque jour". Il rappelle "que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : sept jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges".

La liste des lieux où on peut donner son sang est consultable sur le site internet du Don du sang ou sur l'application.