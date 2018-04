Somme, France

L'Etablissement français du sang a besoin de reconstituer ses stocks avant les ponts du mois de mai. Il craint un manque de donneurs à cette période ainsi que pendant les vacances de printemps alors que les stocks sont déjà à un niveau faible selon Sandrine Van Lear, responsable du département collecte et production des produits sanguins à l'EFS des Hauts-de-France.

10 jours de réserve dans les Hauts-de-France

Dans la région, l'EFS a 10 jours de stocks en réserve mais cela varie selon les groupes. On est à 7 jours par exemple pour les groupes O+ et A+. La situation est même encore plus tendue pour certains groupes négatifs avec 6 jours de stocks pour les B- et moins de 6 jours pour les O négatif. Les stocks sont particulièrement faibles cette année en raison notamment des intempéries du début d'année qui ont conduit à annuler des collectes.

1 000 dons nécessaires chaque jour dans la région

Les besoins eux, sont constants pour les personnes hospitalisées régulièrement, atteintes de leucémie par exemple. Selon l'EFS, plus de 1 000 dons sont nécessaires chaque jour dans les Hauts-de-France pour y faire face. Au niveau national, les besoins sont de 10 000 dons quotidiens.

Un site de collecte fixe à Amiens

L'Etablissement français du sang a un site de collecte fixe place Parmentier à Amiens. L'EFS se déplace tout au long de l'année dans les communes. Les dates de ces collectes sont à retrouver ici. Il faut avoir entre 18 et 71 ans pour donner et se présenter muni d'une pièce d'identité avant de répondre à un questionnaire médical.