L'établissement français du sang lance un appel urgent au don

L'établissement français du sang a lancé ce mardi une "campagne d'urgence" pour appeler les Français à donner, car les stocks sont inférieurs aux besoins des semaines à venir.

"Don de sang, maintenant c'est urgent" : c'est le slogan de la campagne de sensibilisation lancée mardi par l'Établissement français du sang (EFS). En effet, les stocks espérés fin décembre n'ont pas été atteints, et l'EFS craint une pénurie dans les semaines qui viennent.

Les maladies hivernales en cause

L'objectif était de 100.000 poches de sang et seules 88.000 ont été récoltées à ce jour. En cause selon l'EFS : les maladies hivernales qui empêchent les Français concernés de donner, et notamment l'épidémie très virulente cette année de grippe saisonnière.

En ce début d'année, les réserves en produits sanguins s'amenuisent... Le #DonDeSang devient urgent ! RDV sur https://t.co/GjjpycHqzH pic.twitter.com/dFMBtBZveg — EFS (@EFS_Officiel) January 9, 2017

Mais les besoins restent constants et le don de sang permet de soigner chaque année en France plus d'un million de malades, surtout aux urgences et dans les services de maladies chroniques.

Comment donner ?

Si vous êtes malade, avec de la fièvre ou d'autres symptômes, il faut attendre quinze jours après la fin de ces symptômes pour pouvoir donner votre sang. Toute personne en bonne santé de 18 à 70 ans avec un poids au moins égal à 50 kg peut se présenter pour la première étape du don, l'entretien. L'EFS souligne que "les donneurs de groupe O sont particulièrement recherchés car leur groupe sanguin permet de transfuser leurs globules rouges à un très grand nombre de patients".

La liste nationale des points de collecte est sur le site de l'EFS.