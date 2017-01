L'Établissement Français du Sang lance un appel urgent aux donneurs

L'Établissement Français du Sang a cruellement besoin de dons en ce mois de janvier. À cause des fêtes, des intempéries et des épidémies, les donneurs ne sont pas assez nombreux.

Pas de pénurie, mais des stocks en baisse

S'il n'y a pas pénurie, les stocks de sang sont de 10 jours en ce moment, sous le seuil de sécurité de 14 jours voulu par l'EFS. Mais les malades qui ont besoin de transfusions, n'ont pas à s'inquiéter, l'EFS est largement capable de répondre aux besoins (accidents de la route, maladies du sang, etc.).

Le Dr Alain Guillard, Responsable prélèvement à l'EFS Bretagne

La Bretagne déficitaire début janvier

Difficulté d'approvisionnement avec les fêtes, intempéries, épidémie, cette année la fréquentation des collectes de sang est "largement en baisse" en janvier. Dans les premiers jours du mois, en Bretagne, il a été utilisé 4100 dons, mais seulement 3200 ont été prélevés. La "situation n'est pas catastrophique, mais il faut y remédier rapidement".

Si la Bretagne est actuellement déficitaire entre les dons et les prélèvements utilisés, d'autres régions sont plus en difficulté. Après l'alerte lancée la semaine dernière par l'EFS, beaucoup de donneurs sont revenus, moins en Bretagne, selon le Dr Guillard, alors qu'habituellement les bretons sont de bons élèves.

Pour donner, les collectes itinérantes et 6 maisons du don en Bretagne © Maxppp - Joël Le Gall

Régulièrement donner du sang qui se conserve mal

Le problème pour l'EFS, c'est que le sang ne se congèle pas et se conserve difficilement ; 42 jours pour les globules rouges et 5 jours seulement pour les plaquettes, d'où le besoin de collectes régulières toute l'année. Pour donner, il faut être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne santé, ne pas venir à jeun. Il est possible de donner une fois toutes les 8 semaines. Les lieux de collecte sont à retrouver ici.