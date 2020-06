L'Etablissement Français du Sang lance un appel urgent en Côte-d'Or

La forte mobilisation enregistrée pendant le confinement s'est essoufflée depuis le 11 mai. A tel point que la situation devient préoccupante obligeant l'Etablissement Français du Sang à lancer ce jeudi 4 juin, un appel urgent aux donneurs. Les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser.

Un cumul de 2 difficultés : l’annulation de collectes et une baisse de la fréquentation

L’EFS fait face à deux difficultés impactant fortement les réserves de sang.

La première : depuis le début du confinement, l’annulation de nombreuses collectes mobiles dans les universités et les entreprises, en raison de la crise sanitaire. Ce phénomène persiste même en période de déconfinement avec des secteurs encore ralentis, la mise en place en masse de télétravail ou encore de locaux indisponibles.

La seconde : une baisse des prélèvements sur les collectes maintenues, du fait du renforcement des mesures de sécurité sanitaire qui en ralentissent le déroulement et, depuis le 11 mai, d’une baisse de fréquentation des donneurs.

Il est désormais essentiel que les citoyens prennent le relais de toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés durant ces deux derniers mois et permettre de faire remonter le niveau de réserve avant l’été et de le maintenir jusqu’au mois de septembre.

Déjà donneur ou pas encore, tous les citoyens sont particulièrement attendus dans les 7 maisons du don en Bourgogne Franche-Comté, ainsi que sur l’ensemble des collectes mobiles organisées sur le territoire.

Les prochaines collectes de sang proposées en Côte-d'Or - EFS

Comment se passe une collecte de sang à l’heure de la distanciation ?

Parce que la sécurité des donneurs est sa priorité, l’EFS a mis en place sur les collectes les mesures barrières et de distanciation, avec port de masque fourni et obligatoire pour tous. Et même masqué, le personnel de l’EFS et les bénévoles toujours mobilisés à ses côtés, ont à cœur de conserver l’ambiance chaleureuse des collectes.

Sur certains lieux de collecte, l’EFS accueille les citoyens sur rendez-vous pour faciliter les dons et la distanciation. Cela permet de réduire le temps d’attente et de mieux gérer la prise en charge de chaque donneur dans le respect des mesures de sécurité et d’hygiène.

1. Retrouvez l’ensemble des collectes de sang près de chez vous sur dondesang.efs.sante.fr

2. Vérifiez ensuite sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr si la collecte est sur rendez-vous et réservez votre créneau en ligne