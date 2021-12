L'Établissement français du sang lance un escape game en ligne pour inciter aux dons avant Noël

La Maison du don de Bordeaux reproduite à l'identique en version numérique. On y retrouve l'accueil, la salle des prélèvements, les laboratoires, réunis dans le tout nouvel escape game en ligne lancé par l'Établissement français du sang de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec Cap Sciences et le CHU de Bordeaux. Baptisé "Pas sang toi", il permet aux internautes de comprendre toute la chaîne de traitement du sang et de répondre à des énigmes pour réussir à apporter la poche de sang à temps à un patient virtuel. Un jeu gratuit, d'une durée d'une heure en moyenne, et qui éclaire chaque étape du don du sang, du donneur au receveur.

L'escape game "Pas sang toi" est accessible gratuitement en ligne. - Établissement français du sang

"Il va falloir vous orienter dans les différentes salles de l'Établissement français du sang, décoder les énigmes, essayer de comprendre à quoi servent les différents éléments du sang", décrit Raphaël Dupin, directeur de Cap Sciences à Bordeaux, qui a apporté une aide technique pour la réalisation de l'escape game. "Notre métier, c'est de faire comprendre la complexité de la beauté du monde, tout en étant dans le plaisir de la découverte", explique-t-il. "Pour "Pas sang toi", on a allié la rigueur scientifique de chaîne du sang à un procédé beaucoup plus ludique qu'est l'escape game. C'est la première fois qu'on en faisait un en virtuel pour le champ médical."

Au niveau des réserves, c'est franchement inquiétant. - Michel Jeanne, directeur de l'Établissement français du sang en Nouvelle-Aquitaine

L'objectif affiché par l'EFS, c'est aussi de jouer la transparence. "Les donneurs souhaitent connaitre le devenir de leur produit, la finalité", affirme Michel Jeanne, directeur de l'Établissement français du sang en Nouvelle-Aquitaine. "Dans le milieu médical, on a parfois l'impression d'être trop scientifiques, trop rigides. Et même parfois, on peut inquiéter les gens ! À travers ce jeu, on veut rassurer les citoyens et leur dire que le don du sang sert, est sécurisé et reste un geste simple qui profite à de nombreux patients."

Près de 3.000 poches de sang manquent à l'appel

Un geste simple, mais surtout nécessaire en ce moment. Non seulement parce que la période des fêtes de fin d'année est à chaque fois le théâtre d'une baisse significative des dons de sang. Mais aussi parce que les réserves sont au plus bas dans la région, depuis quelques semaines. "C'est franchement inquiétant", admet Michel Jeanne. "Habituellement, à cette période de l'année, nous avons reconstitué nos réserves à un niveau élevé, au-delà des 100.000 poches au niveau national ou des 10 000 poches en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on sait qu'il y a le risque que ça chute pendant la période de Noël."

Or, l'Établissement français du sang stocke actuellement environ 7.300 produits sanguins dans la région. "Il nous en faut 10.000 pour pouvoir transfuser correctement et de façon sereine les patients", conclut le directeur de l'EFS en Nouvelle-Aquitaine. "C'est pour ça qu'il ne faut pas que ces réserves baissent davantage, il faut que les donneurs donnent tout de suite, même durant la période des fêtes."