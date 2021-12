L'établissement français du sang lance un nouvel appel aux dons à Nancy avant les fêtes de fin d'année

Le nouvel appel de l'établissement français du sang à Nancy. Les stocks de sang sont en baisse. On est à peine au dessus de 80 000 poches de sang au niveau national pour un objectif de 115 000 poches et la période des fêtes arrive. Elle est rarement bonne pour les collectes. L'établissement français du sang lance donc un appel à tous les volontaires avec des collectes à retrouver sur son site internet.

L'histoire se répète. L'établissement français du sang avait dû faire un appel massif aux volontaires lors des précédentes vacances, à la Toussaint, comme l'explique le docteur Maryse Morel, responsable des prélèvements à l'établissement français du sang à Nancy : "on a sorti un peu la tête de l'eau mais les stocks sont vite redescendus. Ce n'est jamais une période simple mais on a l'impression que ça dure depuis plusieurs mois. On sait qu'avec les deux semaines qui viennent, on va descendre". La situation va se corser si les stocks ne remontent pas.

Des donneurs moins nombreux et disponibles

Une situation tendue depuis le début de la crise sanitaire avec d'un côté des collectes plus difficiles, et de l'autre des donneurs moins nombreux, poursuit Maryse Morel : "on a des salles qui ne sont pas toujours disponibles, des collectes professionnelles où l'on a encore des gens en distanciel et puis il y a l'ambiance, la morosité de la population, on a du mal à remobiliser les donneurs". Dans les centres de don, la fréquentation est en baisse de 15% environ en moyenne par rapport à l'avant-covid. L'EFS a du mal à recruter suffisamment de nouveaux donneurs mais voit certains être rattrapés par la limite d'âge ou par des pathologies.