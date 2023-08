L’établissement Français du sang lance une campagne de don en Nouvelle-Aquitaine

Chaque été, c’est la même rengaine : « Le mois d’août est une période compliquée, car avec les départs en vacances, on a moins de possibilités d’organiser des campagnes de don » alerte Colette Dupic, chargée de communication pour l’EFS de Nouvelle Aquitaine. Depuis le 10 août, la campagne « EsSANGtiel.le » a donc été lancée en Haute-Vienne, dans le cadre d’un mouvement plus large qui concerne la Nouvelle-Aquitaine dans son ensemble.

ⓘ Publicité

« En Nouvelle-Aquitaine, les besoins sont estimés à 1000 dons par jour, et à 800 par semaine pour le Limousin pour faire face aux besoins des malade », précise Colette Dupic. C’est pourquoi cette campagne vise non seulement à recharger des stocks tombés à 8600 poches de sang – quand les besoins théoriques sont de 10000 -, mais aussi et surtout à sensibiliser la population quant à l’importance du don. « C’est une minorité de la population qui donne pour tout le monde. Seuls 4 à 5% de la population en condition de donner donnent leur sang. »

Des besoins en plasma et en plaquettes également

A Limoges, mercredi, on espérait entre 70 et 80 donneurs. Des chiffres qui ont été atteints, et la campagne va se poursuivre dans les prochains jours : Saint-Junien le 18 août, Bessines sur Gartempe le 21, Pnazol le 23, Rochechouart le 25, Le Palais sur Vienne le 29 et Couzeix le 30 août.

Mais il n’est pas nécessaire d’attendre les campagnes pour donner son sang : « Vous pouvez vous rendre de manière régulière dans les centres de don, sur rendez-vous », explique Colette Dupic. Et les besoins sont plus larges que le simple sang : « On a également besoin de plasma sanguin pour la fabrication de médicaments dérivés du plasma des donneurs de sang, précise Madame Dupic. Enfin, on prélève également les plaquettes sanguines, très importants pour les malades qui saignent beaucoup ou ont des maladies très importantes. »

Le don de plasma et de plaquettes est en revanche plus long : comptez 45 minutes à 1 heure pour le premier, et 2 heures pour le second, contre 8 à 10 minutes pour un simple don de sang.

Retrouvez toutes les conditions préalables aux dons et les collectes les plus proches de chez vous sur dondesang.efs.sante.fr .