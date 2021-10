Après un appel aux dons il y a quelques jours, l'EFS lance une campagne de recrutement de médecins et infirmiers de prélèvement, qu'il considère aujourd'hui comme "un défi".

L'Etablissement Français du Sang manque de médecins et d'infirmiers dans le Grand Est

L'EFS recherche médecins et infirmiers pour ses salles de prélèvement dans le Grand Est.

"La région Grand Est n'est pas épargnée", prévient dans un communiqué l'Etablissement Français du Sang dans le Grand Est.

Quelques jours après un appel aux dons en raison d'annulations de collectes, l'EFS se mobilise à nouveau, un véritable "défi" pour recruter ses personnels. Il nous faut "avoir les moyens d'accueillir le nombre de donneurs de sang suffisants pour participer aux soins des malades".

Dans le Grand Est, l'EFS recherche par exemple deux médecins et trois infirmières pour la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Meuse. Les centres concernés dans la région : Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Reims, Charleville-Mézières, Troyes et Chaumont. Au niveau national, 200 postes de professionnels sont proposés.

L'EFS détaille les profils de postes de ses centres de prélèvement sur son site internet. "Une activité paramédicale à temps plein ou temps partiel à forte dimension relationnelle" (...) Une mission essentielle de santé publique", valorise encore l'EFS.

Si vous êtes intéressés, contactez la Direction des Ressources Humaines de l'EFS Grand Est :

au 03 83 44 71 51 ou gest-drh.recrutement@efs.sante.fr