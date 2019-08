L'Établissement Français du sang met en place des collations originales pour inciter les Icaunais à donner leur sang

À Avallon dans l'Yonne, accompagné de plusieurs associations, l'Établissement français du sang a organisé une "collecte gourmande" ce samedi 10 août afin d'inciter les Icaunais à donner leur sang. Et encore plus avec cette semaine du 15 août qui s'annonce délicate.

Avallon, France

L'Établissement français du sang tire la sonnette d'alarme cette semaine du 15 août. Les réserves de sang sont déjà affaiblies par les départs en vacances mais aussi les épisodes de canicule qui ont frappé la France et l'Yonne en juillet. "Avec ce jour férié qui tombe ce jeudi 15 août, cette semaine s'annonce cruciale pour les réserves de sang. Il nous prive de 600 dons", s'inquiète le Dr Christine De Reynal de l'EFS Bourgogne Franche-Comté.

"Une collecte gourmande"

Accompagné de plusieurs bénévoles des Amicales de l'EFS et de l'association, la table ronde d'Avallon, une "collecte gourmande" a été mise en place par l'EFS ce samedi 10 août place du marché couvert à Avallon. Bien loin du traditionnel sandwich jambon-beurre servi à la fin de chaque don, les associations sont montées en gamme pour cette "collecte gourmande". Au menu, viennoiseries, petits fours, verrines mais aussi des macarons.

Alexis, un donneur, a lui opté pour des viennoiseries lors de cette collecte gourmande. © Radio France - Bradley De Souza

"Le but de cette collecte est de proposer autre chose que le jambon-beurre proposé habituellement aux donneurs" - Nicolas, président de l'association, la table ronde d'Avallon.

Fidéliser les donneurs. Et en attirer de nouveaux. "Ce sont les objectifs de cette collecte et de dire aux gens qui sont en vacances dans le coin qui peuvent aussi donner leur sang. Mais le but de cette collecte c'est aussi de proposer autre chose que le jambon-beurre proposé habituellement aux donneurs", explique Nicolas, président de la table ronde d'Avallon.

Jérôme, infirmier à l'EFS d'Auxerre livre son avis sur la collecte gourmande. Copier

Un don peut sauver trois vies

"Les critères d'éligibilité pour donner son sang c'est avoir moins de 71 ans, être majeur, peser plus de 50 kilos et de manière générale être en bonne santé", rappelle le Dr Christine De Reynal avant d'ajouter "un don peut sauver trois vies". D'autant plus que les produits sanguins ont une courte durée de vie. Cinq jours pour les plaquettes et 42 pour les globules rouges.

Même si dans le département les dons de sang ont été fructueux au mois de juin, les spécialistes l'affirment : "il ne faut pas se relâcher". "_Tous les ans à la même époque c'est une période délicate parce que c'est les vacances et que nous perdons les collectes que nous faisons en entreprise ou en milieux scolaire_s", renchérit le Dr Christine De Reynal.

Deux collations originales à Sens et à Auxerre

À la maison du don à Auxerre au 2 boulevard de Verdun, une collation aux saveurs de l'Italie est mise en place cette semaine avec au menu pizzas et tiramisus. La maison du don sera ouverte ce mardi et vendredi de 10h à 18h, mercredi et samedi de 8h30 à 13h. La collation sera servie après chaque don de sang dans une ambiance insolite.

À Sens, c'est également à la maison du don que la collation prendra cette fois-ci une saveur bretonne. Au menu, principalement des crêpes salées ou sucrées. La maison du don à Sens sera ouverte ce lundi 12 août de 12h30 à 18h30, vendredi de 10h à 18h et samedi de 8h30 à 12h.