L'Etablissement français du sang sonne le rappel des donneurs

"Les réserves de sang sont très basses, mobilisons-nous " : c'est "l'appel d'urgence" lancé par l'Établissement français du sang vendredi 28 août pour recueillir un maximum de sang... sous peine d'en manquer. Avec l'arrêt des collectes dans certaines entreprises ou dans les écoles à cause de la Covid-19 puis la canicule, les stocks sont bas. La région Auvergne-Rhones-Alpes est bien sûr concernée même si ce n'est pas la région la plus critique.

A la maison du don de Chateaucreux à Saint-Etienne notamment, l'EFS sollicite les donneurs réguliers et communique pour en chercher de nouveaux. Et ça marche : c'est le cas de Lisa, étudiante stéphanoise, qui attend ce jeudi 3 septembre son tour pour entrer en salle de prélèvement. Elle vient donner son sang avant sa rentrée scolaire, pour aider, surtout en cette période.

"Je ne me suis pas posée la question "y aller ou pas?" à cause du Covid, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé ! Au contraire même !" - Lisa, étudiante en master en faculté à Saint-Etienne

"C'est la troisième fois cette année que je donne mon sang. J'avais donné tout début janvier, j'ai donné en avril pendant le confinement et là je redonne aujourd'hui. Je ne me suis pas posée la question "y aller ou pas?" à cause du Covid, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Au contraire même ! Je pense que ça me donne envie encore plus d'aider et de donner mon sang parce que ça ne me coûte rien et ça peut aider des personnes. Dans la situation actuelle, c'est d'autant plus important !"

Un geste apprécié par le docteur Franck Bernaud, responsable adjoint du service de prélèvement de la maison du don de Chateaucreux car avec le contexte sanitaire particulier et la pandémie, les stocks ne sont pour l'heure pas au beau fixe.

"Les stocks sont au-niveau de la réserve basse ! C'est un peu mieux que dans certaines régions mais on est aux alentours d'une dizaine de jours de stocks !" - Dr Franck Bernaud, responsable adjoint du service de prélèvement de la maison du don de Chateaucreux à Saint-Etienne

"Cet été, avec les vacances, l'épidémie de Covid, les épisodes de canicule, de nombreux donneurs ne se sont pas présentés sur les collectes. Et des collectes ont été annulées, ce sont celles en universités et en lycée et dans certaines entreprises parce qu'il y avait beaucoup de personnel en télétravail. Il y a eu une diminution des dons mais grâce aux appels, on a pu compenser. Là, la rentrée, suite à la reprise de l'activité chirurgicale, on appelle les donneurs à se mobiliser pour faire remonter les stocks. Les stocks sont au-niveau de la réserve basse : c'est un peu mieux que dans certaines régions mais on est aux alentours d'une dizaine de jours de stocks et l'idéal, c'est plutôt 14 jours. Les donneurs d'Auvergne-Rhône-Alpes sont des donneurs qui sont fidèles et on est régulièrement sollicités pour aider les autres".

