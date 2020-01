L'Etat débloque un million d'euros pour le CHRU de Tours au titre du plan "investir pour l'hôpital"

Tours, France

Le plan "Investir pour l'hôpital" de la ministre Agnès Buzyn a été annoncé le 20 novembre 2019 un programme d'investissement financier pour les hôpitaux en France, réaction du gouvernement après plusieurs mois de contestations et de grèves dans les CHU (mouvements qui perdurent malgré ce plan annoncé en novembre). Agnès Buzyn avait promis un plan à 150 millions d'euros chaque année pendant trois ans. On connait désormais le montant alloué au CHRU de Tours pour cette année 2020. Il va recevoir d'ici la fin janvier un budget de 1.020.000€ vient d'annoncer le député LREM de Tours Philippe Chalumeau. "Il s’agit de permettre aux établissements d’acheter, sans attendre, le matériel indispensable au travail des soignants au quotidien: équipements et petits matériels, ou petites opérations de travaux qui impactent le quotidien des services de soins" écrit le ministère. Ce million d'euros alloué par l'Etat est une goutte d'eau dans le budget d'investissement du CHRU de Tours qui dépasse les 218 millions d'euros à l'année.